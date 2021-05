Le probabili formazioni di Bologna-Juventus: ballottaggio a tre per affiancare CR7

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Bologna-Juventus, raccolte dai nostri inviati:

▪ Bologna-Juventus - Domenica 23 maggio, ore 20.45, stadio Renato Dall'Ara

▪ Arbitra Paolo Valeri della sezione di Roma 2

▪ Classifica: Bologna 41 punti, Juventus 75 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Ultima notte di campionato per il Bologna che scenderà in campo domenica sera contro la Juve in piena corsa Champions. Per provare a fermare i bianconeri, come auspicato dalla tifoseria rossoblù, Mihajlovic dovrà fare a meno degli squalificati Soriano e Dijks. Al posto dell'olandese probabile lo schieramento di Mbaye che completerebbe il quartetto difensivo insieme a De Silvestri, Tomyasu (in veste di centrale) e Soumaoro. In porta ancora Ravaglia. Affianco a Schouten, a centrocampo, la scelta dovrebbe ricadere su Poli, complici gli infortuni di Svanberg e Dominguez ed un Medel ancora non in condizione. In avanti, invece, si rivedrà il Vignato trequartista affiancato a Skov Olsen e Barrow, con Orsolini e Sansone candidati a una maglia da titolare. Palacio probabilmente giocherà come unica punta. Ancora indisponibili Dominguez, Svaberg, Danilo, Hickey e Santander.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Il futuro della Juve passa da Bologna e Andrea Pirlo fa la conta sulle condizioni fisiche dei giocatori a disposizione a pochi giorni dal trionfo in Coppa Italia. Torna tra i pali Szczesny così come Alex Sandro sulla sinistra con Danilo a destra e la coppia centrale composta da De Ligt e uno fra Chiellini e Demiral considerate le condizioni non ottimali di Bonucci. Squalificato Bentancur, coppia di centrocampo con Rabiot e uno fra Arthur, favorito, e McKennie con Cuadrado e Chiesa sugli esterni. Davanti certo del posto Ronaldo con Dybala e Morata che scalpitano nei confronti di un Kulusevski in grande forma.