Le probabili formazioni di City-Gladbach: Aguero dal 1', Rose si affida a Plea

La sfida tra Manchester City e Borussia Monchengladbach mette in palio l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Si parte dal due a zero dell'andata in favore dei Citizens, che in virtù di quel risultato si sono garantiti un notevole vantaggio in vista dell'appuntamento di questa sera. Si giocherà in campo neutro, alla Puskas Arena, come tre settimane fa, con i ragazzi di Guardiola formalmente "in casa" e il Gladbach in trasferta. Il City è ormai un habitué di questa fase del torneo (ottava partecipazione consecutiva per il club di Manchester), alla quale il Borussia non prendeva invece parte da quarant'anni esatti prima di questa stagione.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - Il k.o. nel derby con lo United ha interrotto la striscia da record di ventuno vittorie consecutive, ma la squadra ha subito ripreso a viaggiare a pieno ritmo in Premier, dove il vantaggio sulle inseguitrici è di addirittura quattordici punti (con una gara in più all'attivo). La difesa titolare dovrebbe ricalcare per tre quarti quella schierata all'andata, con Walker, Ruben Dias e Laporte al fianco di Zinchenko, favorito su Cancelo per l'out mancino. Cifra tecnica spaventosa a disposizione di Pep Guardiola, che dovrebbe affidarsi a Gundogan in tandem con Rodri in cabina di comando. Più avanzati Ferran Torres, De Bruyne e Sterling, favoriti per appoggiare la prima punta, ruolo per il quale si candida il Kun Aguero.

COME ARRIVA IL BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Momento terribile per i tedeschi, scivolati al decimo posto in Bundesliga e reduci da sei sconfitte consecutive in tutte le competizioni. Servirà dunque un capolavoro tattico di Marco Rose, promesso sposo del Dortmund, per rovesciare le sorti di un ottavo di finale dall'epilogo che pare già scritto. Bensebaini ha recuperato in extremis e parte in pole per chiudere la cerniera difensiva davanti a Sommer insieme a Lainer, Ginter ed Elvedi. Per Kramer, tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra soltanto da pochi giorni, dovrebbe invece prevalere la linea della prudenza: al momento sono Zakaria e Neuhaus i favoriti per la mediana. Alle spalle di Pléa, che sarà il terminale offensivo, dovrebbero invece trovare posto Hofmann, Stindl e Wolf.