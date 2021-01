Le probabili formazioni di Crotone-Benevento: fiducia a Lapadula a dispetto del digiuno

vedi letture

Con le fatiche della Coppa Italia alle spalle, per la Serie A è di nuovo tempo di campionato: archiviato il primo turno infrasettimanale e con il Milan sempre a guardare tutti dall'alto in basso, per le venti squadre di massima divisione un weekend molto dilatato, che inizia col derby di Roma e prosegue fino al match tra Cagliari e rossoneri di lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni di Crotone-Benevento, con le ultime raccolte dai nostri inviati:

▪ Crotone-Benevento - Domenica, ore 15.00, allo Stadio Scida

▪ Arbitra Simone Sozza, della sezione di Seregno

▪ Classifica: Crotone 9 punti, Benevento 21 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CROTONE - Per la gara con il Benevento Stroppa dovrebbe cambiar modulo e schierarsi con il trequartista, anche perchè a centrocampo sono diverse le assenze. In porta ci sarà Cordaz, in difesa con Golemic in mezzo e uno tra Luperto e Cuomo a sinistra, con il primo favorito nel ballottaggio. Mancherà Reca per squalifica, a destra verrà riproposto Pedro Pereira, con Zanellato e Vulic in mezzo e uno tra Eduardo e Mazzotta sulla sinistra, in questo caso è il brasiliano ad avere maggiori possibilità. Sulla trequarti Messias, con Simy e Riviere di punta.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - La notizia della positività di Schiattarella al Covid è un imprevisto notevole per Inzaghi: Caldirola e Iago Falque stanno meglio, ma non giocano da tanto tempo e difficilmente saranno rischiati dal primo minuto. Il rientro di Tuia permetterebbe di formare una difesa affidabile e concreta, anche grazie alla presenza di Maggio e Glik che conferiscono esperienza e fisicità. In mediana sarà quasi certamente Dabo a rimpiazzare Schiattarella, in avanti inevitabilmente si ripartirà da Lapadula che, tuttavia, non segna da due mesi e ha necessità di sbloccarsi.