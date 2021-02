Le probabili formazioni di Crotone-Sassuolo: nei neroverdi spazio a Locatelli e Obiang

Esaurito il lungo percorso della Coppa Italia, che ritroveremo solo a maggio con la finale tra Juventus e Atalanta, le squadre di Serie A tornano a pensare al campionato, anche se per sei di loro è vicinissimo il ritorno delle coppe europee. Di conseguenza la 22esima giornata torna ad essere particolarmente spezzettata, con un anticipo del venerdì e un posticipo del lunedì oltre ad otto gare nel weekend. Di seguito tutte le ultime su Crotone-Sassuolo, raccolte dai nostri inviati:

▪ Crotone-Sassuolo - Domenica, ore 18.00, stadio Ezio Scida

▪ Arbitra Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce

▪ Classifica: Crotone 13 punti, Sassuolo 31 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CROTONE - Stroppa è pronto a riproporre Messias al fianco di Simy, con Zanellato ancora adattato a regista di centrocampo. Per i calabresi altra occasione di riscatto dopo le ultime goleade subite: in difesa ancora spazio a Djidji, Marrone e Luperto davanti a Cordaz, mentre la spinta sulle fasce verrà garantita da Rispoli e Pereira. Henrique e Benali completano il centrocampo pitagorico, mentre Di Carmine dovrebbe essere la carta della ripresa. Ancora out Cigarini, Cuomo, Molina e Reca.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Ferrari out per squalifica, Boga e Bourabia infortunati. De Zerbi potrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite, ripartendo dal 4-2-3-1 con Consigli in porta. Muldur o Toljan a destra, Rogerio favorito su Kyriakopoulos a sinistra. Al centro il rientrante Chiriches in coppia con Marlon o Peluso. In mezzo al campo Locatelli e Obiang in vantaggio sulla concorrenza. In avanti il ritorno di Berardi dal 1' minuto con Djuricic e Traoré alle spalle di Caputo.