Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: Gattuso perde Koulibaly e Ghoulam, gioca Maksimovic

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi di Genoa-Napoli raccolte dai nostri inviati:

▪ Genoa-Napoli - Sabato, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo

▪ Classifica: Genoa 21 punti, Napoli 37 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL GENOA - Davide Ballardini va a caccia di continuità dopo i due successi di finale con Cagliari e Crotone. Non dovrebbero esserci variazioni nell’assetto che sfiderà al “Ferraris” il Napoli di Gattuso. In porta ci sarà Perin con Masiello, Radovanovic e Criscito in difesa. Le corsie laterali saranno percorse da Zappacosta e Czyborra mentre in mezzo al campo ci sarà il trio formato da Strootman, Badelj e Zajc. In attacco Destro farà coppia con uno tra Scamacca e Pandev: Shomurodov in dubbio a causa di un affaticamento muscolare, domani farà un provino.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Per il Napoli è già tempo di pensare al campionato dopo la gara combattuta in Coppa Italia contro l'Atalanta. Rino Gattuso dovrà fare a meno di Mertens, in attesa di conoscere le condizioni di Insigne e Demme usciti acciaccati dal match con la Dea. Torna disponibile Fabian Ruiz, da ieri negativo al Covid, ma per lo stesso motivo vanno fuori Ghoulam e Koulibaly. Per il match del Marassi possibile ritorno al 4-3-3 con Ospina confermato tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. In mediana Bakayoko può far rifiatare Demme, col ritorno dal primo minuto di Elmas e Zielinski. In attacco Petagna sarà il riferimento centrale con Lozano ed Insigne (se assorbirà il colpo al polpaccio) sulle corsie.