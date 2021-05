Le probabili formazioni di Lazio-Parma: in mezzo spazio a Parolo e Cataldi

Di seguito tutte le ultime su Lazio-Parma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Parma - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Federico Dionisi, della sezione di L'Aquila

▪ Classifica: Lazio 64 punti, Parma 20 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - Quattro mesi dopo l'ultima volta, proprio contro il Parma, domani all'Olimpico Inzaghi potrebbe affidare i pali della sua Lazio a Strakosha. Tante le rotazioni per il tecnico, che in difesa sceglie Patric per affiancare Acerbi e Radu. A centrocampo assenti per squalifica Pereira e Leiva, mentre Milinkovic è fuori per l'infortunio al naso: in mezzo spazio a Parolo, Cataldi e Luis Alberto, con Lazzari e Fares sulle corsie. Davanti occasione per Muriqi in coppia con Immobile.

COME ARRIVA IL PARMA - “Ci sono tre partite in una settimana, ci sarà spazio per molti”. Parole di Roberto D’Aversa, che nel pre della partita di domenica contro l’Atalanta aveva lasciato intendere che avrebbe potuto effettuare parecchi cambi in questo piccolo tour de force finale di Serie A. Probabile dunque vedere qualche volto nuovo rispetto alla sfida di domenica in campo contro la Lazio, a partire dalla porta, dove Colombi potrebbe ritrovare una maglia da titolare. In difesa dovrebbe rivedersi Conti, con Busi che potrebbe partire titolare a sinistra, con Dierckx e Gagliolo titolari come centrali. A centrocampo torna Hernani dalla squalifica, insieme a Sohm che dovrebbe essere confermato e con Kurtic in vantaggio su Grassi per completare il reparto. Davanti ancora spazio per Gervinho nel tridente, insieme a Pellè e a Juan Brunetta, che dopo il gol all’Atalanta dovrebbe partire dall’inizio vista anche l'assenza di Kucka.