Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria: Inzaghi non pensa al Bayern. Niente turnover

Esaurita la prima settimana di coppe europee, l'obiettivo torna sulla Serie A, che nel weekend vivrà la prima storica giornata a "spezzatino totale": dieci partite tutte spalmate in dieci slot orari diversi. Si parte venerdì con due gare, si chiude addirittura col posticipo di lunedì a Torino. Di seguito tutte le ultime su Lazio-Sampdoria, raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Sampdoria - Sabato, ore 15.00, Stadio Olimpico

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Lazio 40 punti, Sampdoria 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - È allarme difesa a Formello. A Luiz Felipe e Hoedt, squalificato, ieri si è aggiunta l’assenza di Radu: è stato operato per un’ernia inguinale, ne avrà per tre settimane. Inzaghi schiererà Musacchio come stopper di sinistra, con Acerbi in mezzo e Patric a destra. Squalificato anche Lazzari: Marusic torna a destra e Lulic è favorito su Fares per la corsia sinistra. Per il resto, niente turnover: Leiva tra Milinkovic e Luis Alberto mentre Correa affianca Immobile.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Dubbio modulo per Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato potrebbe schierare la sua squadra, come spesso accaduto contro formazioni che giocano con il 3-5-2, con la retroguardia a tre. La duttilità dei giocatori a disposizione può portare, come visto quest’anno, a variazioni dello schema anche a gara in corso. Ecco che Ferrari e Bereszynski, entrambi adattabili sia ad un pacchetto difensori a tre che a quattro, sono in ballottaggio per una maglia da titolare, mentre Yoshida e Colley completano il reparto a protezione della porta di Audero. A centrocampo possibile impiego di Adrien Silva ed Ekdal con Candreva da una parte e Augello dall’altra. In attacco invece potrebbero giocare Quagliarella e Keita Balde insieme con Gaston Ramirez sulla trequarti.