Le probabili formazioni di Milan-Crotone: Calhanoglu non al meglio, giocano Meité e Leao

Di seguito le ultime dai campi di Milan-Crotone raccolte dai nostri inviati:

▪ Milan-Crotone - Domenica, ore 15.00, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Milan 46 punti, Crotone 12 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL MILAN - Bennacer ha la febbre (non convocato), Calhanoglu (in panchina) non è ancora al meglio dopo il Covid: al loro posto spazio quindi rispettivamente a Meité e Leao, trequartista centrale con Rebic a sinistra e Saelemaekers a destra dietro all'unica punta Ibrahimovic. In difesa Kjaer è ancora in via di guarigione (non convocato) e sarà così confermato Tomori accanto a Romagnoli, con Calabria e Theo Hernandez ai lati. A completare il centrocampo ci penserà invece l'insostituibile Kessiè.

COME ARRIVA IL CROTONE - Squalifica pesantissima per Stroppa, che non può contare su Messias in avanti: fiducia nel neoarrivato Di Carmine e in Simy dunque, con Reca e Rispoli ad agire sulle corsie laterali. Ancora fuori Cigarini, in mezzo spazio a Henrique, Zanellato e Benali, con l'ex Milan a riciclarsi in regia. Difesa nuovamente composta da Marrone, Djidji e Golemic, davanti all'inossidabile Cordaz.