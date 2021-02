Le probabili formazioni di Napoli-Benevento: il derby tra fratelli solo nella ripresa

vedi letture

Archiviata la settimana di coppe europee, torna protagonista la Serie A con il programma della 24^ giornata di Serie A (ad eccezione di Torino-Sassuolo, rinviata al 17 marzo). Di seguito le ultime su Napoli-Benevento, raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Benevento - Domenica, ore 18.00, Stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo

▪ Classifica: Parma 14 punti, Spezia 24 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - Il Napoli torna in campo in campionato domenica alle 18 dopo la cocente eliminazione in Europa League che ha ulteriormente complicato il momento di Gattuso. Tante problematiche anche in infermeria, con Osimhen difficilmente recuperabile per il Benevento, così gli infortunati Manolas e Lozano. Da valutare giorno dopo giorno le condizioni di Petagna, Hysaj, Demme e Ospina: si proverà a recuperarli per la sfida ai cugini sanniti. Nel 4-2-3-1 dei partenopei spazio a Meret tra i pali, difesa con Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui (occhio all’ipotesi Ghoulam), in mediana Demme potrebbe tornare e far coppia con Fabiàn, in attacco possibile un assetto che preveda Elmas a destra, Insigne a sinistra con Zielinski alle spalle della punta Politano (Mertens pronto a subentrare nella ripresa).

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Tre partite in una settimana consentiranno a mister Inzaghi di ruotare al meglio tutti gli elementi a disposizione, ma il sogno è regalarsi il primo successo in A nel derby con il Napoli e sarà schierata una formazione molto simile a quella che ha pareggiato con la Roma. Al netto del rientro di Letizia, il quartetto offensivo sarà quello che ha chiuso la gara con i giallorossi di Fonseca: Tuia è pienamente recuperato ma toccherà a Caldirola sostituire lo squalificato Glik. A meno che Inzaghi non riporti Barba a destra per avere maggiore esperienza e copertura. Improta non è al top per noie muscolari e non dovrebbe essere rischiato, out anche Iago Falque mentre sul capo di Schiattarella pende una diffida. Il derby tra fratelli Insigne dovrebbe infiammare il match solo nella ripresa.