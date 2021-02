Le probabili formazioni di Napoli-Juventus: Gattuso senza Demme, Pirlo non recupera Dybala

vedi letture

Esaurito il lungo percorso della Coppa Italia, che ritroveremo solo a maggio con la finale tra Juventus e Atalanta, le squadre di Serie A tornano a pensare al campionato, anche se per sei di loro è vicinissimo il ritorno delle coppe europee. Di conseguenza la 22esima giornata torna ad essere particolarmente spezzettata, con un anticipo del venerdì e un posticipo del lunedì oltre ad otto gare nel weekend. Di seguito tutte le ultime su Napoli-Juventus, raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Juventus - Sabato, ore 18.00, stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Michael Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Napoli 37 punti, Juventus 42 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - Tante assenze in casa Napoli per la sfida alla Juve, con Rino Gattuso che dovrà fare a meno di Koulibaly, Manolas a cui si aggiungono Hysaj, Demme e il solito Mertens. Nel 4-2-3-1 dei partenopei dovrebbe tornare Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. In mediana out Demme c'è ancora Bakayoko con Elmas, mentre in attacco potrebbero essere confermati Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Petagna (ballottaggio aperto con Osimhen).

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ancora un impegno di alto livello per i bianconeri impegnati sul terreno di gioco del Napoli. A pochi giorni dalla Champions Andrea Pirlo rilancia dal primo minuto Cuadrado, Chiellini e Danilo in difesa con De Ligt favorito su Demiral (Bonucci non in perfette condizioni) per completare il reparto a protezione di Szczesny. Out Arthur per infortunio, scelte obbligate in mezzo al campo con Rabiot al fianco di Bentancur; sugli esterni spazio al rientro da titolari, dopo l’iniziale panchina in Coppa Italia, per McKennie e Chiesa. Davanti al fianco di Cristiano Ronaldo ballottaggio aperto fra Morata e Kulusevski con lo spagnolo in vantaggio.