Le probabili formazioni di Parma-Udinese: D'Aversa con Cornelius e Gervinho nel tridente

Esaurita la prima settimana di coppe europee, l'obiettivo torna sulla Serie A, che nel weekend vivrà la prima storica giornata a "spezzatino totale": dieci partite tutte spalmate in dieci slot orari diversi. Si parte venerdì con due gare, si chiude addirittura col posticipo di lunedì a Torino. Di seguito tutte le ultime su Parma-Udinese, raccolte dai nostri inviati:

▪Parma-Udinese - Domenica, ore 12.30, Stadio Ennio Tardini

▪ Arbitra Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Parma 13 punti, Udinese 24 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL PARMA - Alla caccia della tanto cercata scintilla, il Parma si prepara ad accogliere l’Udinese dopo quattro ko in fila, e con le dirette avversarie per la salvezza che iniziano a creare un margine dalla squadra crociata. Roberto D’Aversa dovrebbe confermare gran parte della squadra scesa in campo lunedì sera contro l’Hellas, a partire dall’attacco, dove Gervinho è sicuro del posto, con Cornelius e Karamoh ancora favoriti su Zirkzee e Mihaila. A centrocampo cambia il regista, con Grassi che potrebbe far posto a Brugman, con Kucka e Kurtic ai suoi lati. In difesa, possibile rientro di Bruno Alves al posto di Osorio, con Bani altro centrale e Conti e Gagliolo confermati davanti a Sepe.