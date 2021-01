Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus: davanti coppia obbligata, sarà CR7-Morata

A pochi giorni dalla fine del mercato le squadre di Serie A sono costrette a tornare a pensare al campo, alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Mentre impazzano le ultime trattative, le venti formazioni devono pensare a fare punti sul campo prima del gran finale di lunedì, che consegnerà ai tecnici le rose con cui convivranno fino al termine della stagione. Di seguito le ultime dai campi di Sampdoria-Juventus raccolte dai nostri inviati:

Sampdoria-Juventus - Sabato, ore 18.00, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Micheal Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Sampdoria 26 punti, Juventus 36 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Incognita modulo per Claudio Ranieri. In vista della gara contro la Juventus, il tecnico blucerchiato dovrebbe accantonare l’idea delle due punte più il trequartista che sono risultate vincenti con Udinese e Parma per dare maggiore coperture. Ecco allora che prendono corpo due ipotesi: la prima è il 4-4-1-1 con Ramirez in appoggio a Keita Balde e la seconda con Quagliarella al fianco dell’ex Monaco. In difesa davanti ad Audero dovrebbe farcela Colley, rientrato in gruppo, al fianco di Yoshida con Bereszynski a destra e Augello a sinistra. In mezzo al campo Ekdal sembra favorito su Thorsby per un posto al fianco di Adrien Silva con Candreva e Jankto sulle corsie.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Tornano i titolari tra le fila bianconere dopo l’ampio turnover di Coppa Italia. Nella linea difensiva davanti a Szczesny una sola conferma rispetto a mercoledì: De Ligt mantiene il posto con Cuadrado e Danilo sugli esterni e Bonucci a completare il reparto al fianco dell’olandese. In mezzo al campo il rientro sulla destra di McKennie con Chiesa sul versante opposto, coppia centrale composta da Arthur e da uno fra Bentancur, favorito ma ancora non al 100% della condizione, e Rabiot. In attacco con Dybala ancora out e Kulusevski squalificato spazio al tandem Morata-Ronaldo.