Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa: Djuricic perdonato e titolare

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito le indicazioni di formazione di Sassuolo-Genoa, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Genoa - Mercoledì, ore 15.00, al Mapei Stadium

▪ Arbitra Michael Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Sassuolo 26 punti, Genoa 11 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi dovrebbe affidarsi al turnover. Diversi i cambi rispetto al ko di Bergamo. In difesa potrebbero rivedersi Toljan e Rogerio, Chiriches potrebbe riposare, con Marlon o Ayhan pronti a prendere il suo posto. Attenzione anche a Peluso in lotta con Ferrari per l'altra maglia da titolare. In mezzo al campo Locatelli dovrebbe essere affiancato da uno tra Obiang e Bourabia. Novità anche in attacco con Berardi e Haraslin sulle fasce, il figliol prodigo Djuricic sulla trequarti a supporto di Defrel, in vantaggio su Caputo e Raspadori.

COME ARRIVA IL GENOA - Trasferta insidiosa per Davide Ballardini. Il tecnico rossoblu confermerà il 3-5-2 ma in difesa non avrà a disposizione l’infortunato Zapata. Al suo posto verrà arretrato ancora una volta Radovanovic con Masiello e Criscito che completeranno il pacchetto difensivo a protezione della porta di Perin. A centrocampo ci sarà sempre Badelj che sarà supportato ai lati da Behrami e Lerager mentre sulle corsie laterali Ghiglione dovrebbe essere favorito su Zappacosta a destra e Czyborra agirà a sinistra. In attacco la buona prova di Shomurodov contro la Lazio dovrebbe portare ad una sua conferma al fianco di Destro.