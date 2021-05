Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio: dubbio Raspadori. Immobile in panchina

Di seguito tutte le ultime su Sassuolo-Lazio, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Lazio - Domenica 23 maggio, ore 20.45, Mapei Stadium

▪ Arbitra Alessandro Prontera della sezione di Bologna

▪ Classifica: Sassuolo 59 punti, Lazio 68 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Dubbi Raspadori e Magnanelli per De Zerbi. Il tecnico, nel suo 4-2-3-1, dovrebbe affidarsi alla formazione tipo con Chiriches e Ferrari al centro della difesa, Toljan e Kyriakopoulos, leggermente avanti su Muldur e Rogerio, sulle corsie laterali difensive. In mezzo al campo Locatelli con uno tra Maxime Lopez e Obiang al suo fianco. In avanti potrebbe esserci il ritorno di Caputo dal 1' minuto con Berardi, Defrel, Boga alle sue spalle.

COME ARRIVA LA LAZIO - Tra infortuni e squalifiche, Simone Inzaghi ha gli uomini contati per la trasferta contro il Sassuolo, l'ultima gara della stagione. In difesa out Acerbi, fermo per un problema al ginocchio e non verrà rischiato, e Luiz Felipe squalificato: davanti Strakosha, il terzetto dovrebbe essere composto da Patric, Radu e Marusic. Lazzari e Lulic sui quinti, in mezzo da capire se verrà impiegato Milinkovic. Se non dovesse farcela, con Luis Alberto e Pereira squalificati, ci saranno Akpa Akpro, Leiva e Parolo. Davanti il tecnico starebbe pensando di concedere un turno di riposo a Immobile, prima di iniziare il ritiro per Euro 2020. In attacco con Muriqi tornerà Correa, al rientro dopo il problema al polpaccio.