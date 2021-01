Le probabili formazioni di Sassuolo-Parma: D'Aversa in emergenza. Defrel scalpita

vedi letture

▪ Sassuolo-Parma - Domenica, ore 15.00, al Mapei Stadium

▪ Arbitra Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce

▪ Classifica: Sassuolo 29 punti, Parma 12 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL SASSUOLO - In casa neroverde, squalificato Obiang, da valutare le condizioni dei vari Toljan, Locatelli e Caputo, tutti assenti in Coppa Italia contro la SPAL. In porta, nel 4-2-3-1, il titolare Consigli. Muldur e Kyriakopoulos dovrebbero presidiare le corsie laterali, con Chiriches e Ferrari al centro. Tre punti di sutura per Locatelli dopo una botta al piede nel match contro la Juve, ma l'ex Milan è atteso comunque in campo dall'inizio insieme a capitan Magnanelli (in vantaggio su Maxime Lopez). In avanti Traoré dovrebbe essere certo di una maglia da titolare. Boga, Djuricic e Caputo non sono al meglio, almeno uno di loro potrebbe riposare con Defrel che scalpita.

COME ARRIVA IL PARMA - Non bastano le cinque sconfitte consecutive al Parma per inquadrare un periodo nerissimo, la squadra di D’Aversa è anche in piena emergenza dal punto di vista infortuni, con il tecnico ducale che ha a disposizione un solo centrale di difesa in vista della sfida contro il Sassuolo. Difficile un rientro in extremis di Gagliolo o Iacoponi e nell'ultimo allenamento s'è fermato anche Bruno Alves. Sohm, che quel ruolo lo ha già fatto, dovrebbe partire dall'inizio e al suo fianco possibile l’esordio del classe 2003 Dierckx, già convocato con Liverani: ballottaggio con Bene, classe 2001 della Primavera ducale. Per il resto scelte obbligate anche negli altri reparti per il tecnico crociato, con Busi e Pezzella che completano la difesa davanti a Sepe, Brugman in regia con Kurtic e Kucka e davanti con Cornelius ancora preferito a Inglese, con Gervinho e Mihaila ai suoi lati.