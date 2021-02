L'apertura di Tuttosport: "CR 2023!". Rinnovo in vista per il portoghese?

"CR 2023!" è il titolo che apre l'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è ovviamente a Cristiano Ronaldo, che domani compie trentasei anni: a San Siro si è regalato un'altra serata trionfale, con la doppietta che lo avvicina ancora di più a Pelé. È un leader della Juve e, secondo il quotidiano, prende corpo l'ipotesi di prolungare il contratto di un'ulteriore stagione.

Coppa Italia - In taglio alto il quotidiano dedica spazio al pari a reti bianche di ieri sera tra Napoli e Atalanta: "La Dea spreca troppo, ma la finale si avvicina", si legge. Nella semifinale d'andata di Coppa i ragazzi di Gasperini creano tanto, senza però riuscire a concretizzare. Mai pericolosa, invece, la squadra di Gattuso. Mercoledì è in programma il match di ritorno.

Torino - "Robaldo: promesse tradite", titola invece di spalla il quotidiano, che si occupa delle vicende di casa Torino. A quasi cinque anni dal bando - si apprende - l'area del futuro centro sportivo è abbandonata. Il comune: "Il nulla osta c'è".

Inter - Sempre di spalla c'è spazio anche per i nerazzurri: "Conte, Scudetto o flop", si legge. "Fuori dall'Europa - scrive il quotidiano -, k.o. in casa nella prima semifinale di Coppa Italia, i nerazzurri non possono fallire anche in campionato".