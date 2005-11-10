Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Chukwueze, Moreira, Cisse e Hutchinson per 2 maglie

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Atalanta:

Come arriva il Milan

Dopo il fruttuoso turnover nella trasferta di Europa League a Salisburgo, contro l'Atalanta a San Siro Ruben Amorim tornerà a schierare la formazione titolare, confermando, comunque, il modulo: 4-2-3-1. In difesa, assieme a De Winter, Pavlovic e al redivivo Bartesaghi, torna Gila dopo il turno di riposo concesso in Austria. Tutti, ovviamente, davanti a Maignan. A centrocampo gioca sempre Rabiot, mentre al suo fianco si rivedrà Modric dopo due gare consecutive in panchina. In attacco scontata la titolarità di Goncalo Ramos da punta e di Pulisic da trequartista, mentre si giocano le maglie sugli esterni Chukwueze, Diego Moreira, Cisse e Hutchinson. Indisponibili i lungodegenti Gabbia e Saelemaekers. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta dopo due vittorie consecutive tra campionato e coppa vuole giocarsela anche con il Milan. Contro i rossoneri si verso il 4-2-3-1 per la squadra orobica con Carnesecchi in porta; difesa a 4 con Kolasinac e Kristensen in mezzo mentre sulle fasce ritornerá Bellanova a destra, mentre a sinistra Bernasconi; a centrocampo ci sarà Ederson e accanto a lui un ballottaggio tra Kessié e Pasalic. Davanti da valutare le condizioni di Raspadori, con la Dea che potrebbe schierare sulla trequarti De Ketelaere, Zalewski e Rowe. Scamacca favorito su Krstovic nel ruolo di punta. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)