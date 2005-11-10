Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Atalanta:

Come arriva il Lecce

Il Lecce ritorna al “Via del Mare” per ospitare l’Atalanta e cerca riscatto dopo la sconfitta sul campo della Lazio. Agli infortuni di Ilic e Pierotti si è aggiunto in settimana quello di Kaba, fermato da un problema muscolare. Eusebio Di Francesco ripartirà dal 4-3-3 con Falcone in porta e la difesa composta da Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo. A centrocampo torna titolare Ngom, con Maleh e Coulibaly che completano il reparto. In avanti ci saranno N’Dri e Fatah sugli esterni con Geubbels confermato nel ruolo di centravanti. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta deve fare un passo in avanti per avvicinarsi alla zona Europa cercando di sfruttare le consapevolezze tra campionato e Conference. Sarri va verso il 4-2-3-1 per la squadra orobica con Sportiello in porta; difesa a 4 con Kolasinac e Scalvini in mezzo mentre sulle fasce Bellanova confermato a destra mentre a sinistra ballottaggio tra Zappacosta e Bernasconi; a centrocampo confermato Kessié mentre occhio al testa a testa tra Pasalic ed Ederson. Davanti classico trio di trequartisti: Elmas a destra, De Ketelaere in mezzo, a sinistra Rowe. Unica punta Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)