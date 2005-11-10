Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Monza:

Come arriva la Roma

Per la sfida contro il Monza, Gian Piero Gasperini sembra orientato a confermare il consueto 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Svilar, mentre in difesa il terzetto dovrebbe essere composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Restano comunque da monitorare le condizioni di Balerdi e Ghilardi, pronti a contendersi una maglia. Sulle corsie esterne spazio a Lulli e Wesley, con Cristante e Koné a presidiare la zona centrale del campo. Sulla trequarti dovrebbero agire Dybala e Rodrigo Mora, chiamati a sostituire un Soulé apparso affaticato, alle spalle dell’unica punta Malen. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Monza

Dopo la splendida vittoria di lunedì sera contro la Fiorentina, il tecnico dei brianzoli Ivan Juric potrebbe confermare in blocco la formazione scelta per i viola anche nella gara dell'Olimpico contro la Roma. In porta, se tutto dovesse andare in questo verso, ci sarà Thiam, protetto dalla linea a tre formata da Kouadio, Goglichidze e Carboni. Mangas e Birindelli dovrebbero agire sulla corsia di destra, mentre Akinsanmiro e Colombo dovrebbero appunto fare ancora coppia insieme in mediana. In attacco la certezze è sempre e solo Varela, con Pessina e Robinson favoriti su tutti gli altri trequartisti per supportare il portoghese.