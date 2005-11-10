Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli:

Come arriva il Sassuolo

Roberto D'Aversa sembra orientato a ripartire dal 4-3-3, già sperimentato nella ripresa contro il Genoa. Nonostante le numerose assenze a centrocampo, il tecnico dovrebbe aggiungere un uomo in mediana, con Sulemana e Thorstvedt ai lati di Matic, per garantire maggiore equilibrio e protezione alla retroguardia. In difesa salgono le quotazioni di Caleta-Car, favorito su Candé, con Walukiewicz adattato a destra e Obrador in vantaggio su Doig sulla corsia opposta. La novità più significativa potrebbe riguardare l'attacco: Kieron Bowie insidia Sebastiano Esposito per una maglia da titolare al centro del tridente, completato dagli intoccabili Berardi e Laurienté. Da valutare le condizioni di Bakola e Volpato. (da Reggio Emilia, Antonio Parrotto)

Come arriva il Napoli

Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1, con qualche novità nell'undici iniziale del Napoli rispetto a quanto visto in Champions League. Con Meret ai box, tra i pali confermato Milinkovic-Savic, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Spinazzola e Olivera sulle corsie esterne, con Rrahmani e Rafa Marin al centro. Ancora ut Di Lorenzo e Badiashile. In mediana spazio alla coppia formata da Gilmour e Anguissa, con McTominay avanzato sulla trequarti e affiancato da Politano e Lang. Sarà Hojlund a guidare l'attacco azzurro, galvanizzato dal gol contro il Manchester City- Si prospetta un turno di riposo per Kevin De Bruyne, che dovrebbe partire dalla panchina per un leggero affaticamento muscolare. In totale sono sei gli indisponibili per Allegri, che dovrà rinunciare a Meret, Badiashile, Buongiorno, Lobotka, Alisson Santos e Vergara. (da Napoli, Arturo Minervini)