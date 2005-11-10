Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Juventus:

Come arriva il Como

Il Como si rituffa nel campionato per il super match con la Juventus. Giorni importanti per capire se Diao e Addai torneranno finalmente tra i convocati, intanto Fabregas ripartirà da Butez in porta con il recuperato Chalobah e Ramon, Couto intoccabile a destra e Valle a scalzare Kaiki a sinistra. Doppia regia Milla-Perrone, Da Cunha sempre alto a destra e Baturina sul fianco opposto con Nico Paz ad agire da 10. C’è sempre Douvikas là davanti, visto che Kean ne avrà ancora per un po' di tempo e lo stesso Cesc Fabregas ha fatto capire che chiederà praticamente sempre gli straordinari al greco. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva la Juventus

La Juventus, dopo la sfida contro il Venezia, si prepara a tornare in campo in campionato per affrontare il Como. Contro i lombardi Spalletti si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Celik, Bremer e Lucumí. A centrocampo, sulla destra giocherà McKennie, in mezzo spazio a Koopmeiners e Sarr, mentre sulla sinistra agirà Cabal. Sulla trequarti ci saranno Conceição e Kolo Muani, entrambi alle spalle di Woltemade. (da Torino, Camillo Demichelis)