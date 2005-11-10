Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Milan:

Come arriva il Cagliari

La Unipol Domus riaccende il riflettori. Lunedì, alle 20:45, il Cagliari di mister Fabio Pisacane dovrà affrontare una sfida complicata contro il Milan. Buone notizie per l'allenatore degli isolani: sembrerebbero infatti pienamente recuperati Adopo, Mina e Mendy. Incognita ancora per Winks, che continua a lavorare soltanto parzialmente col gruppo. Nonostante manchino ancora diversi giorni all'incontro con i rossoneri, il mister sembra orientato su un 4-3-2-1. Caprile in porta, coadiuvato da una difesa che dovrebbe vedere protagonisti Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert. A centrocampo Adopo, Romano e quasi sicuramente Deiola, soprattutto in caso di Winks ancora fermo ai box. Il tridente d'attacco dovrebbe invece vedere impiegati Mendy, Maldini e Nzola. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva il Milan

Dopo la vittoria di Atene, Amorim dovrà valutare più di qualche giocatore: coloro che sono usciti malconci dal Pireo (Goncalo Ramos e De Winter) e coloro che sono rimasti a Milanello (Modric, Pavlovic, Bartesaghi e Camarda). A Cagliari, la formazione potrebbe essere così composta: Maignan in porta, Gila, Tomori, De Winter e Diawara in difesa, Jashari e Musah a centrocampo, Moreira, Rabiot e Pulisic dietro l'unica punta, che potrebbe essere Cisse se non dovesse recuperare Goncalo Ramos. Modric resta in forse, più probabile il recupero di Pavlovic, il quale, nel caso, giocherebbe da titolare al centro della difesa con Diawara terzino sinistro. (da Milano, Antonello Gioia)