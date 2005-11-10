Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 13ª giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Di seguito le probabili formazioni della 13ª giornata di Serie A raccolte dai nostri inviati sul campo
VENEZIA-BOLOGNA - Venerdì 27 novembre, ore 20.45 (DAZN, SKY)
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, Adams. Allenatore: Nicola.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Cambiaghi; Piccoli.
Allenatore: Palladino.
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FROSINONE-PARMA - Sabato 28 novembre, ore 15.00 (DAZN)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Allenatore. Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege. Allenatore: Gilardino
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TORINO-LAZIO - Sabato 28 novembre, ore 18.00 (DAZN)
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Vlasic, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Simeone, Adams. Allenatore: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
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INTER-GENOA - Sabato 28 novembre, ore 20.45 (DAZN)
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Lautaro, Esposito. Allenatore: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Traoré, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
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UDINESE-FIORENTINA - Domenica 29 novembre, ore 12.30 (DAZN)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Allenatore: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
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SASSUOLO-NAPOLI - Domenica 29 novembre, ore 15.00 (DAZN)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Obrador; Sulemana, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. Allenatore: D'Aversa.
NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Anguissa; Politano, McTominay, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri.
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ROMA-MONZA - Domenica 29 novembre, ore 18.00 (DAZN, SKY)
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Mangas, Akinsanmiro, Colombo, Birindelli; Pessina, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.
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COMO-JUVENTUS - Domenica 29 novembre, ore 20.45 (DAZN)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore. Fabregas.
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cabal; Conceio, Kolo Muani; Woltemade. Allenatore: Spalletti,
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LECCE-ATALANTA - Lunedì 30 novembre, ore 18.30 (DAZN)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta; Ederson, Kessié; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.
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CAGLIARI-MILAN - Lunedì 30 novembre, ore 20.45 (DAZN)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Deiola, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Mendy, Maldini; Nzola. Allenatore: Pisacane.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Tomori, De Winter, Diawara; Musah, Jashari, Moreira, Rabiot, Pulisic; Cisse. Allenatore: Amorim.