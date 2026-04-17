Sassuolo-Como, le probabili formazioni: Matic non al meglio, torna Da Cunha dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Como (Venerdì 17 aprile, ore 18.30, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassuolo

Grosso senza gli squalificati Berardi e Doig e con una lunga lista di indisponibili che comprende anche Romagna e Bakola. Da valutare le condizioni di Ulisses Garcia: se dovesse recuperare in extremis potrebbe partire titolare, altrimenti spazio a Coulibaly a sinistra come nel finale di Genova, con Walukiewicz a destra e la coppia Idzes-Muharemovic al centro davanti a Muric. Centrocampo a tre con Thorstvedt, Matic e Koné. Matic non è al 100% e attenzione a Lipani che potrebbe rimpiazzarlo, almeno inizialmente. In avanti dovrebbe essere Volpato il sostituto di Berardi, con Pinamonti e Laurienté a completare il tridente. (da Reggio Emilia, Antonio Parrotto)

Come arriva il Como

La squadra di Fabregas non ha margine d’errore se intende restare attaccata al treno Champions League. Il tecnico spagnolo potrebbe comunque meditare qualche rotazione, per ritrovare alcune pedine importanti più fresche per la Coppa Italia. In linea di massima Butez tra i pali, dovrebbe rientrare Ramon dall’inizio in difesa con Diego Carlos, anche se il ballottaggio con Kempf è serrato. Smolcic dovrebbe prendere il posto di Van der Bremp, con Moreno e non Valle. Cerniera di centrocampo con i soliti due mediani, Perrone intoccabile e riecco Da Cunha dal 1’. In avanti per Diao possibile turno di riposo, Jesus Rodriguez scalpita ma dovrebbe giocare Vojvoda, con Baturina largo a sinistra e Nico Paz alle spalle di Douvikas. Occhio però al jolly Caqueret, che potrebbe concedere al “10” argentino o al playmaker connazionale di rifiatare. (da Como, Yvonne Alessandro)