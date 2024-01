Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Isaksen e Zaccagni a supporto di Castellanos

vedi letture

Queste le probabili formazioni di Udinese-Lazio:

▪ Udinese-Lazio - Domenica 7 gennaio, ore 15, Bluenergy Stadium

▪ Arbitro: Sacchi

▪ Classifica: Udinese 17, Lazio 27

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva l'Udinese

Nessuna novità in casa Udinese dal punto di vista degli indisponibili, con Cioffi che recupera anche Brenner, il quale però dopo tanti mesi di infermeria avrà bisogno di tempo per tornare in forma. Ballottaggio in porta, con Okoye che ha ben figurato contro il Bologna. Difesa a tre formata da Joao Ferreira, Nehuen Perez e Kristensen. Sulle fasce Zemura è ancora infortunato, quindi spazio di nuovo a Kamara ed Ebosele. In mezzo riconfermati Payero, Walace e Lovric. Davanti coppia d’attacco Pereyra-Lucca (da Udine, Davide Marchiol).

Come arriva la Lazio

Sarri ritrova Romagnoli, ma in difesa a Udine il tecnico dovrebbe confermare la coppia Gila-Patric, mentre a destra torna Lazzari dall’infortunio: Marusic dovrebbe giocare a sinistra. A centrocampo ballottaggio Kamada-Vecino per completare il terzetto con Guendouzi e Rovella. Davanti Isaksen per Felipe Anderson, con Castellanos al centro e Zaccagni a sinistra. Immobile e Luis Alberto sono sulla via del recupero ma non saranno disponibili domenica (da Roma, Riccardo Caponetti).