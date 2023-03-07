Qatar 2022
martedì 7 marzo 2023
giovedì 2 marzo 2023
venerdì 17 febbraio 2023
venerdì 3 febbraio 2023
giovedì 26 gennaio 2023
mercoledì 25 gennaio 2023
18:12Paredes e la vittoria del Mondiale: "Se chiudo gli occhi vedo il gol di Montiel. Olanda? Vi spiego"
lunedì 23 gennaio 2023
mercoledì 18 gennaio 2023
lunedì 16 gennaio 2023
lunedì 9 gennaio 2023
domenica 8 gennaio 2023
mercoledì 28 dicembre 2022
martedì 27 dicembre 2022
lunedì 26 dicembre 2022
domenica 25 dicembre 2022
sabato 24 dicembre 2022
15:42Giornalista: "Kroos (ritirato dalla Nazionale) delusione del Mondiale" . Lui se la ride: "Lo sapevo"
13:53"Sulla pelle per l'eternità". Angel Di Maria si è tatuato la Coppa del Mondo vinta con l'Argentina
13:23Lautaro e il Mondiale: "In finale avrei calciato l'ultimo rigore. Con l'Olanda ho cambiato idea"
venerdì 23 dicembre 2022
13:26Thiago Silva ancora non si capacita: "Il modo in cui siamo stati eliminati è difficile da capire"
giovedì 22 dicembre 2022
23:55Francia, Le Graet: "Ho scritto a Tapia, eccessivi e difficili da capire gli sfottò degli argentini"
19:42Il governo francese chiede alla FIFA provvedimenti nei confronti degli argentini: "Insulti indegni"
18:08Argentina-Francia, la FIFA: "Accesso indebito in campo di alcuni individui dopo finale Mondiale"
11:27In 5 milioni a Buenos Aires per festeggiare. Messi: "Non cercate di capirlo. Argentina, ti amo"
mercoledì 21 dicembre 2022
15:26Dybala fa festa a casa sua: "Stavo per incrociare il rigore, poi ho ascoltato il Dibu Martinez"
martedì 20 dicembre 2022
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
