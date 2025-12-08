Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"

Beppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato le difficoltà della Juventus, reduce dal ko in casa del Napoli: “Io penso che questa squadra, per i giocatori a disposizione, debba giocare 4-3-3. È fatta per giocare così. Cosa ha fatto Conte? Ha cambiato. Invece Spalletti è andato avanti sulla falsariga di Tudor, con il 3-4-2-1”.

D’accordo Paolo Di Canio: “Che fosse un 4-3-3 perfetto l’abbiamo pensato sin da subito tutti, ha giocatori che possono entrare, fare uno contro uno. Sono d’accordo, poi non è che insegniamo niente: Spalletti studia, vedremo”.

La chiosa di Luca Marchegiani: “Magari quando recuperare Bremer… È veloce, per giocare a quattro serve, come pure un po’ di addestramento. Io penso che qualcosa cambierà, si sente anche da come parla: gli manca qualcosa, anche nella risposta dei giocatori. A me non piacciono i tentativi, non mi piacciono come approccio. Ci devono essere certezze chiare”.