Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Genoa (Sabato 29 novembre, ore 18.00, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara alla sfida con il Genoa dopo l'uscita dalla Coppa Italia. Torna in squadra Kristensen, testato per una decina di minuti contro la Juventus. Ancora fuori Kamara per la fascite plantare così come salterà la gara Atta, out per una lesione muscolare. Nel 3-5-2 in porta ci sarà così Okoye, con davanti a lui Solet, Kabasele e Bertola. Sulle fasce Zemura e Zanoli, con in cabina di regia Karlstrom affiancato da Ekkelenkamp e Piotrowski. Davanti coppia d'attacco consueta formata da Zaniolo e Davis. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva il Genoa

Archiviata la sconfitta sonora in Coppa Italia, Daniele De Rossi torna a concentrarsi sul campionato. Per la gara del Bluenergy Stadium, il tecnico rossoblù dovrebbe confermare l’undici che ha superato al “Ferraris” il Verona con Norton-Cuffy che torna ad agire sulla corsia esterna di destra e Martin a sinistra. In difesa davanti a Leali torna al centro Ostigard con Vasquez e Marcandalli ai lati. In cabina di regia spazio come sempre a Malinovskyi supportato dalla legna fatta da Frendrup e Thorsby mentre in attacco si va verso la conferma di Vitinha e Colombo che nelle ultime uscite ufficiali hanno fatto molto bene. (da Genova, Andrea Piras)