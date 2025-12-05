Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Parma (Lunedì 8 dicembre, ore 15.00, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Pisa

Smaltito il virus che gli ha fatto saltare l'Inter, il portiere Semper torna titolare tra i pali della porta del Pisa. Nel suo 3-5-2, mister Gilardino manda in campo la difesa formata da Caracciolo, Albiol e Canestrelli. Nel mezzo Akinsanmiro può recuperare per la panchina: qui di spazio a Toure, Piccinini, Aebischer, Marin e Angori. Davanti Nzola non si tocca, per il resto Meister può avere la meglio su Tramoni.

Come arriva il Parma

Una sfida importante attende il Parma nel prossimo turno di campionato, di scena sul campo del Pisa. In quello che sarà un vero e proprio scontro diretto, mister Carlos Cuesta non potrà contare su ben tre difensori centrali (Ndiaye e Circati infortunati e Troilo espulso): ecco che potrebbe essere la volta del giovane Nicolas Trabucchi, già protagonista in Coppa Italia e che potrebbe essere nuovamente schierato titolare nella linea a tre crociata. Per il resto non ci sono dubbi: Valenti al centro e capitan Delprato a destra. In porta potrebbe tornare Corvi, anche se la titolarità di Guaita in Coppa Italia lascia qualche spiraglio di indecisione. Sulla mediana spazio al solito Mandela Keita, fiancheggiato da Bernabé e Sorensen. Nessun dubbio sulla fascia destra, ormai di proprietà di Sascha Britschgi, mentre si apre un ballottaggio sulla sinistra: Valeri sembra aver recuperato appieno dall’infortunio, ma contro il Bologna si è visto il miglior Lovik della stagione, per cui non ci sono certezze. Al contrario di quanto accadrà in attacco, dove mister Cuesta si affiderà all’ormai consueto tandem Pellegrino-Cutrone. (da Parma, Edoardo Mammoli)