"A Napoli sempre tanto clamore", Roma in taglio alto: "De Bruyne difende Lukaku"
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Continua a tenere banco in casa Napoli la vicenda legata a Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli non è rientrato alla base per continuare a curarsi dopo l'infortunio preferendo rimanere in Belgio. La difesa però è arrivata dal suo compagno Kevin De Bruyne che in Nazionale ha parlato del clamore che c'è nella città partenopea. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna del Roma: "De Bruyne difende Lukaku: 'A Napoli sempre tanto clamore'".
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