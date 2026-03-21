Adani parla a Repubblica (ed. Firenze): "Contro l'Inter va tirato fuori l'orgoglio"
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Partita importantissima quella che attende la Fiorentina, che domani sera scenderà in campo al Franchi contro l'Inter per la 30^ giornata. Per l'occasione, l'edizione di Firenze de La Repubblica ha intervistato il doppio ex Daniele Adani (vincitore di una Coppa Italia in maglia gigliata e poi giocatore nerazzurro).
Ecco il titolo scelto per la prima pagina: "Contro l'Inter i viola devono tirare fuori l'orgoglio". Non usa giri di parole l'attuale opinionista sportivo, facendo capire come la Fiorentina possa tenere testa alla squadra di Chivu ma a patto di mettere in campo il giusto atteggiamento.
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