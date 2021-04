Agnelli tiene duro. Tuttosport. "Elkann con lui, me deve rivedere le sue strategie"

"Andrea Agnelli non è più il presidente dell'Eca, non è più nell'esecutivo dell'Uefa, ma è vicepresidente della Superlega". Esordisce così in edicola stamani Tuttosport raccontando i problemi del presidente della Juventus che derivano dai no alla Superlega. Si aspettava una reazione violenta del mondo del calcio, ma forse non un fronte così rumoroso e pieno di dissensi tanto da dissuadere i club che avevano aderito. Agnelli non sarebbe in una bella situazione perché i suoi ruoli nel calcio europeo non avrebbero peso e il suo grande disegno di riforma del calcio sarebbe saltato. Dicono che non lascerebbe la Juventus, ma la sconfitta sarebbe clamorosa e dura.