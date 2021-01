Atalanta, tre vittorie per il quarto posto. Corriere di Bergamo: "Una settimana da Dea"

Con il 4-1 a Benevento l'Atalanta chiude la sua settimana perfetta da tre vittorie in altrettante partite, ottime per rilanciarsi in classifica, così com'è avvenuto, dove l'obiettivo resta la zona Champions League. "Una settimana da Dea" titola il Corriere di Bergamo per la formazione di Gian Piero Gasperini, attualmente al quarto posto della graduatoria.