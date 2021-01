Attacco Juve, non solo Llorente. Tuttosport: "Nel mirino Pellè e Pavoletti"

La Juve cerca un'opportunità sul mercato degli attaccanti: calciatori affidabili, dal rendimento certo e dall'ingaggio comodo, nonché con ambizioni non esagerate. Per questo motivo, secondo Tuttosport, la Juventus pensa non solo a Llorente ma ha messo "Nel mirino Pellè e Pavoletti". Llorente è un'idea da tenere in considerazione ma i primi contatti ci sono stati per Graziano Pellè, centravanti svincolatosi dallo Shandong Luneng e desideroso di rimettersi in gioco in Serie A. Nessuna accelerata, solo un primo pour parler tra Natale e Capodanno. C'è poi la pista Pavoletti. L'attaccante ha un triennale con il Cagliari e si muoverebbe in prestito. Ecco perché Paratici e i suoi collaboratori non demordono e continuano a battere diverse piste, compresa quella che porta a Llorente.