Bruno Conti spinge gli Azzurri al Mondiale, Il Messaggero: "Forza, senza paura"
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"Forza, senza paura" questo il messaggio di Bruno Conti alla Nazionale. Il coordinatore del settore giovanile della Roma, considerato tra le più forti ali destre del calcio italiano dal secondo dopoguerra e che è stato campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, spinge l'Italia di Gattuso a cercare il pass per il Mondiale contro la Bosnia.
Intervistato da Il Messaggero, l'ex stella della Roma e della Nazionale, lancia messaggi positivi all'Italia di Gattuso che domani si giocherà tutto nela finalissima contro la Bosnia: "La qualità c'è" ha detto Conti. Ora la palla passa al campo.
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