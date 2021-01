Continua il gelo tra Fonseca e Dzeko. Tuttosport: "Vivono da separati in casa"

Prosegue il gelo tra Fonseca e Dzeko. Una convivenza da separati in casa, quella descritta da Tuttosport, con il club che prova ad abbassare i toni, "diramando bollettini e aggiungendo ad originarie contusioni anche inediti problemi muscolari". La sensazione è che anche contro il Verona il bosniaco resterà fuori. Al momento, però, l'ipotesi della permanenza è quella più plausibile: non trovano conferme, secondo il quotidiano, i nomi di Diego Costa e Yaremchuk circolati nelle ultime ore. Dopo il mercato, dunque, la società obbligherà tecnico e giocatore a sedersi a un tavolo: "Un passo indietro che al momento nessuno dei due vuole fare - si legge -. E questo nonostante il tentativo di Pellegrini che, nelle vesti di capitano, ha parlato con entrambi più volte negli ultimi giorni". Delicata la posizione di Lorenzo: da un lato c'è il feeling con l'allenatore, dall'altro la grande amicizia che lo lega a Edin. "Il modo migliore per non scontentare nessuno - conclude il quotidiano - è stato quello di scegliere la Roma. E per questo va avanti con una silente opera di mediazione per la quale probabilmente servirà ancora qualche giorno".