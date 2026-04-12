D'Aversa batte anche il Verona. Corriere di Torino: "Simeone e Casadei firmano il 2-1"
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Il sabato di Serie A regala un sorriso sia alla Juventus che al Torino, entrambe vincenti nei rispettivi match contro Atalanta ed Hellas Verona. Alle 15:00 vittoria in casa per i granata per 2-1 contro gli scaligeri, nel posticipo i bianconeri battono 0-1 la Dea a domicilio.
La Juventus con questo successo firmato da Boga si regala una notte al quarto posto, in attesa della sfida tra il Como e l’Inter, e risponde alla vittoria della Roma. In casa Torino invece ci pensano Simeone e Casadei a regalare tre punti che permettono a D’Aversa di ottenere il quarto successo nelle ultime sei partite, di salire a 39 punti, e di mettere una seria ipoteca al discorso salvezza.
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