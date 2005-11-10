Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Guardate la faccia imbronciata: Leao non può essere accontentato. E il Milan pure

Guardate la faccia imbronciata: Leao non può essere accontentato. E il Milan pure TUTTOmercatoWEB
Antonello Gioia
autore
Antonello Gioia
Oggi alle 07:30Serie A
Pur essendo chiarissima la volontà della parti in causa, non c'è modo di accontentarle: senza offerta, Rafael Leao non parte.

Le dichiarazioni pre Mondiale sono lì, impresse nella mente di tutti e. non lasciano molto spazio ad interpretazioni nonostante il passare del tempo e delle settimane: Rafael Leao vuole lasciare il Milan e il Milan vuole cedere Rafael Leao. Non ci sono altre verità da raccontare, se non la nuda e cruda realtà: pur essendo chiarissima la volontà della parti in causa, non c'è modo di accontentarle.

Nessuna offerta

L'ostacolo è piuttosto semplice: in via Aldo Rossi non è (fino ad ora) arrivata alcuna pec con una offerta ufficiale per l'attaccante portoghese. Il Milan ha messo il cartellino del prezzo (una sessantina di milioni di euro circa), ma non ha ricevuto neanche offerte di caratura inferiore. Niente di niente. Con questi fatti, nessuno può essere venduto. E, quindi, oggi come oggi, Leao tra una decina di giorni dovrà presentarsi in ritiro con il resto dei compagni vestito di rossonero.

In vacanza ora, poi...

Per ora, il portoghese è in vacanza in Turchia. E chissà che non possa essere proprio Istanbul la prossima destinazione (lavorativa) del classe 1999. L'unico club concretamente interessatosi al portoghese è, infatti, il Galatasaray, che gli ha proposto un contratto da 10 milioni di euro a stagione, senza, però, mai entrare in contatto con il Milan per il cartellino. Leao aspetterà ancora, il Milan pure. Ma una soluzione, considerando quelle dichiarazioni pre Mondiale, andrà trovata.

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Qualificazioni Champions League e Conference League, le partite in programma Qualificazioni Champions League e Conference League, le partite in programma
Lazio, nuova idea Santi Gimenez: operazione possibile con una formula. Il piano d'azione... Lazio, nuova idea Santi Gimenez: operazione possibile con una formula. Il piano d'azione
La Premier League è diventata la vera Superlega: un mercato senza regole e senza... La Premier League è diventata la vera Superlega: un mercato senza regole e senza rivali
Altre notizie Serie A
Sassuolo, Aquilani: "Berardi è diverso dagli altri. Maric parla di Europa? Sta scherzando..."... Sassuolo, Aquilani: "Berardi è diverso dagli altri. Maric parla di Europa? Sta scherzando..."
Fiorentina, Fei e il ritiro d'esordio in prima squadra: "Allenarmi con De Gea è bellissimo"... Fiorentina, Fei e il ritiro d'esordio in prima squadra: "Allenarmi con De Gea è bellissimo"
Lazio, nuova idea Santi Gimenez: operazione possibile con una formula. Il piano d'azione... Lazio, nuova idea Santi Gimenez: operazione possibile con una formula. Il piano d'azione
Napoli, Aurelio De Laurentiis è a Dimaro: i video dell'arrivo in ritiro del patron... TMWNapoli, Aurelio De Laurentiis è a Dimaro: i video dell'arrivo in ritiro del patron azzurro
Torino, contatto con gli agenti di Livakovic. Concorrenza croata, la siuazione Torino, contatto con gli agenti di Livakovic. Concorrenza croata, la siuazione
Rinforzo portoghese in arrivo per il Monza: in chiusura la trattativa per Mangas Rinforzo portoghese in arrivo per il Monza: in chiusura la trattativa per Mangas
Europei 2032, Buonfiglio (CONI): "Ero a un incontro con Abodi e Malagò. Piano preciso"... Europei 2032, Buonfiglio (CONI): "Ero a un incontro con Abodi e Malagò. Piano preciso"
Roma, Tresoldi obiettivo numero uno: servono 35 milioni. Dovbyk proposto a due club... Roma, Tresoldi obiettivo numero uno: servono 35 milioni. Dovbyk proposto a due club
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, per la fascia serve pazienza: Spence è il preferito. In difesa spunta l’ipotesi Romero. Napoli, con Buongiorno ko in prospettiva c’è l’idea Gatti. Su Lucca occhio anche alla Fiorentina
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Summerville (quasi) sfumato: ora il sogno è Nusa, Moreira il jolly. Tre le alternative
Immagine top news n.1 L'Atalanta nicchia per Alajbegovic? Sul giocatore può piombare la Fiorentina. La situazione
Immagine top news n.2 Juventus, c'è il primo sì di Zirkzee: e Carnevali attende la svolta per Kolo Muani
Immagine top news n.3 Guardate la faccia imbronciata: Leao non può essere accontentato. E il Milan pure
Immagine top news n.4 Kessie aspetta la Juve, ma Carnevali deve prima cedere a centrocampo
Immagine top news n.5 Malagò ammette i contatti con Guardiola. Tutto su Pep, ma restano in piedi altre piste
Immagine top news n.6 Summerville è un giallo internazionale: Roma beffata, va in Arabia. Anzi no: Gasp aspetta
Immagine top news n.7 Caso chiuso, Zaniolo ha rinnovato con l’Udinese: “Mai venuto meno il mio rispetto”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como su Kean: il miglior italiano acquistabile per la Champions e non solo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto
Immagine news podcast n.2 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.3 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
Immagine news podcast n.4 Celik alla Juve, ecco com'è andata: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio, Lo Monaco: "Prigioniera di Lotito. Tifosi meriterebbero qualcosa di più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Lazio, Anellucci: "No a nuovi punti interrogativi, serve gente di qualità"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Recalcati: "Bastoni non va in Arabia. Ecco quali sono le priorità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Aquilani: "Berardi è diverso dagli altri. Maric parla di Europa? Sta scherzando..."
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fei e il ritiro d'esordio in prima squadra: "Allenarmi con De Gea è bellissimo"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, nuova idea Santi Gimenez: operazione possibile con una formula. Il piano d'azione
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Aurelio De Laurentiis è a Dimaro: i video dell'arrivo in ritiro del patron azzurro
Immagine news Serie A n.5 Torino, contatto con gli agenti di Livakovic. Concorrenza croata, la siuazione
Immagine news Serie A n.6 Rinforzo portoghese in arrivo per il Monza: in chiusura la trattativa per Mangas
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reita è un nuovo giocatore del Catanzaro: arriva a titolo definitivo dal Monza
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, sirene dalla Serie B per Merkaj: l'attaccante nel mirino del Benevento
Immagine news Serie B n.3 Arezzo, un attaccante per mister Cristian Bucchi: si punta a Mancuso del Mantova
Immagine news Serie B n.4 Cesena, piace Fiori del Mantova: e per il centrocampo bianconero spunta l'idea Yepes
Immagine news Serie B n.5 Serie B, è il giorno dei calendari: oggi la presentazione ad Ascoli
Immagine news Serie B n.6 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti formazioni di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, colpo a centrocampo: arriva Rizzo Pinna dal Cosenza
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, rinforzo in attacco dal Picerno: ecco Cardoni. Firma fino al 2029
Immagine news Serie C n.3 Treviso, Gucher: "L'anno scorso facile creare un'alchimia vincente. La C impone sfide maggiori"
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Martella: "Ci aspetta un campionato da vertici alti della classifica"
Immagine news Serie C n.5 L'ex Catania De Rose: "Sto bene fisicamente. Mi piacerebbe un ritorno al Cosenza"
Immagine news Serie C n.6 Bonanomi può lasciare l'Atalanta U23: Spezia in pole, interesse anche di Avellino e Sudtirol
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, ecco la centrocampista Vigilucci: contratto biennale per lei
Immagine news Calcio femminile n.2 Altro colpo per il Como 1907: arriva Aigbogun per rinforzare la difesa
Immagine news Calcio femminile n.3 Colpaccio del Genoa in difesa: torna Cafferata e firma fino a fine stagione
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Genoa Women fa sul serio: in arrivo la terzina Cafferata dalla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.5 Spezia, smentite le voci della scomparsa del settore femminile bianconero: la nota del club
Immagine news Calcio femminile n.6 Da Vergani a Vanmechelen, il Napoli Women annuncia l'addio di sette calciatrici
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3il 22 luglio del 2025 ci lasciava Pin, Celeste sempre con noi Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola il salvatore, Infantino l’alleato: siamo messi così
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 22 luglio 1927, nasce ufficialmente l'Associazione Sportiva Roma. Manca un anno al centenario
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Mattia Liberali al Como
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia