Guardate la faccia imbronciata: Leao non può essere accontentato. E il Milan pure

Pur essendo chiarissima la volontà della parti in causa, non c'è modo di accontentarle: senza offerta, Rafael Leao non parte.

Le dichiarazioni pre Mondiale sono lì, impresse nella mente di tutti e. non lasciano molto spazio ad interpretazioni nonostante il passare del tempo e delle settimane: Rafael Leao vuole lasciare il Milan e il Milan vuole cedere Rafael Leao. Non ci sono altre verità da raccontare, se non la nuda e cruda realtà: pur essendo chiarissima la volontà della parti in causa, non c'è modo di accontentarle.

Nessuna offerta

L'ostacolo è piuttosto semplice: in via Aldo Rossi non è (fino ad ora) arrivata alcuna pec con una offerta ufficiale per l'attaccante portoghese. Il Milan ha messo il cartellino del prezzo (una sessantina di milioni di euro circa), ma non ha ricevuto neanche offerte di caratura inferiore. Niente di niente. Con questi fatti, nessuno può essere venduto. E, quindi, oggi come oggi, Leao tra una decina di giorni dovrà presentarsi in ritiro con il resto dei compagni vestito di rossonero.

In vacanza ora, poi...

Per ora, il portoghese è in vacanza in Turchia. E chissà che non possa essere proprio Istanbul la prossima destinazione (lavorativa) del classe 1999. L'unico club concretamente interessatosi al portoghese è, infatti, il Galatasaray, che gli ha proposto un contratto da 10 milioni di euro a stagione, senza, però, mai entrare in contatto con il Milan per il cartellino. Leao aspetterà ancora, il Milan pure. Ma una soluzione, considerando quelle dichiarazioni pre Mondiale, andrà trovata.