De Bruyne titolare a Cagliari, Il Mattino così stamani: "Il ritorno di King Kevin"
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Consueto spazio dedicato al Napoli nella prima pagina di oggi de Il Mattino. Nello specifico, è presente il seguente titolo: "Il ritorno di King Kevin". De Bruyne torna titolare oggi a Cagliari, 146 giorni dopo l'ultima volta: c'è anche Lobotka. Contro la formazione sarda, presenti dal primo minuto anche altri due ex Manchester (ma sponda United) ovvero McTominay e Hojlund.
La squadra di Conte aprirà la 30^ giornata di Serie A, sfidando un Cagliari reduce da qualche passaggio a vuoto e voglioso di conquistare punti salvezza. In caso di vittoria, il Napoli scavalcherebbe momentaneamente il Milan e tornerebbe a mettere un po' di pressione all'Inter.
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