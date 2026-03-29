Doppia cifra fra assist e gol per Pellegrini, Il Romanista in prima pagina: "Barcollo ma non mollo"
TUTTO mercato WEB
"Barcollo ma non mollo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Romanista. Il riferimento è a Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, nonostante il contratto che andrà in scadenza a giugno, si sta dimostrando un professionista con prestazioni positive ma soprattutto la doppia cifra raggiunta fra assist e gol.
Altre notizie Rassegna stampa
Totti illumina il Palazzo dello Sport, La Repubblica (ed. Roma): "E tratta il ritorno in giallorosso"
Primo piano
Serie A
Serie B
Di Mario: "Voglio la salvezza con l'Entella a tutti i costi. A gennaio ho dato priorità alla Virtus"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile