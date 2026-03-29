Fiorentina, verso la salvezza. La Repubblica (ed. Firenze): "Dieci punti per la tranquillità"
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Il pareggio prima della sosta contro l'Inter fa ben sperare la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli insegue una salvezza importante dopo una stagione decisamente complicata, L'edizione fiorentina de La Repubblica prova a stilare una tabella per raggiungere l'aritmetica. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Fiorentina, dieci punti per la tranquillità".
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