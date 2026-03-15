Gara dai due volti contro il Lecce, l'apertura de Il Mattino: "Dr Jekyll e Mr Napoli"
TUTTO mercato WEB
"Dr Jekyll e Mr Napoli", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, giocando sulla prestazione a due facce, l'ennesima, della squadra di Antonio Conte. Azzurri belli a metà: nel primo tempo soffrono, nel secondo ribaltano il risultato (2-1) e blindano la Champions.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"
Pronostici
Calcio femminile