Genoa, salvezza matematica. Il Secolo XIX così in apertura: "Cercasi esterni"
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Questa mattina, in occasione della prima pagina, Il Secolo XIX riserva uno spazio alle due formazioni di Genova. Per quanto riguarda la metà rossoblù, scrive: "Genoa, salvezza matematica: cercasi esterni". Obiettivo raggiunto con 3 giornate d'anticipo grazie anche ai risultati di ieri, ora testa a chiudere bene la stagione e soprattutto al mercato.
Sui blucerchiati, invece, ecco il titolo: "Samp al bivio tra rivoluzione e continuità". Anche in questo caso, l'obiettivo della salvezza in B è stati raggiunto e c'è ancora una piccola speranza playoff. Serve però un piano chiaro per il prossimo anno.
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