Corriere del Mezzogiorno dopo Napoli-Lecce: "Entrano KDB e McT. Gli azzurri la ribaltano"
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Il Napoli in rimonta supera il Lecce e sale a 59 punti in classifica, consolidando il terzo posto, avvicinandosi al Milan al secondo (in attesa che giochi) e rosicchiando due punti all'Inter, fermata ieri dall'Atalanta. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola titola così: "Entrano De Bruyne e McTominay. Gli azzurri la ribaltano".
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