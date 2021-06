Corriere dello Sport: "Conte non è convinto dal Tottenham. Teme il gap con le big della Premier"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ad Antonio Conte. Il tecnico ex Inter sta parlando con gli Spurs, ma c'è ancora da lavorare per far sì che si sieda sulla panchina degli inglesi. Paratici sarà a capo dell'area tecnica e vorrebbe portare Conte, ma l'allenatore vuole capire se esiste quell'1% di possibilità di vincere che ricerca in ogni sua avventura professionale. Il punto è che il club è fiducioso che possa accettare, persone a lui vicine un po' meno ed infine c'è la questione buonuscita che potrebbe aiutare: qualora dovesse andare in un club straniero Zhang dovrebbe riconoscergliela tutta ugualmente, cosa che non sarebbe successa se fosse andato ad allenare in Italia.