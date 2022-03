Corriere dello Sport: "Immobile, la storia continua. 175 gol in A"

"Immobile, la storia continua. 175 gol in A", titola stamane il Corriere dello Sport. Ciro sabato ha raggiunto Piola nella classifica all time della Serie A con la maglia biancoceleste, a quota 143 reti. Piola, bomber sommo, è sempre il detentore del primato supremo di gol segnati in assoluto nella serie A a girone unico (274). Al secondo posto c’è Totti (250), al terzo Nordahl (225), poi Meazza e Altafini (216), Di Natale (209), Baggio (205), Hamrin (190), Signori, Del Piero e Gilardino (188). Nella top ten, curiosità, figurano undici giocatori. Immobile per entrarci deve segnare altri 13 gol (raggiungendo quota 188).