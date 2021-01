Corriere dello Sport: "Roma, crocevia Spezia per Fonseca ma la squadra è tutta con lui"

La posizione di Paulo Fonseca è più che mai in bilico, ma il tecnico gode del pieno appoggio del gruppo: "Nel confronto plenario di ieri - spiega il Corriere dello Sport -, durato fino a sera alla presenza della proprietà, di Pinto e Fienga (non Fonseca) è emersa una compattezza di intenti quasi inaspettata". Alla proprietà e a Pinto occorre tempo per modificare la struttura interna della società, e questo elemento può regalare nuove chance al portoghese. I Friedkin, pertanto, interverrebbero solo se la situazione precipitasse: in quel caso le soluzioni più comode sarebbero Walter Mazzarri o il portoghese Leonardo Jardim, fermo dopo l'esperienza al Monaco.