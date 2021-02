Corriere dello Sport sulla Roma: "Dzeko-Fonseca, tregua in vista ma con la Juve giocherà Borja"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Dzeko-Fonseca, tregua in vista ma con la Juve giocherà Borja". Arriva il D-day, il giorno del bosniaco. Il mercato si è concluso come previsto, senza scossoni, nonostante fantasie di mercato sventolate da aspiranti influencer sul web. La Roma deve provare a rimettere insieme i cocci di un rapporto compromesso dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, Fonseca e Dzeko si troveranno di fronte. Il portoghese è stato premiato dalla doppia vittoria della squadra, che ha già dimostrato di saper giocare a pallone anche senza il calciatore più forte e pagato, ma i giallorossi non intendono disperdere il capitale Dzeko che si sente ancora il capitano. Fonseca non minimizza e vuole che la squadra lo segua verso l'obiettivo. La certezza è che contro la Juventus giocherà Borja Mayoral che si è guadagnato il diritto a farlo.