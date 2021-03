Corriere di Bergamo: "Atalanta in missione a San Siro. Con l'Inter sfida tra attacchi atomici"

vedi letture

Domani sera l'Atalanta farà visita all'Inter a San Siro nell'ultimo vero ostacolo per la formazione nerazzurro verso uno scudetto che manca da undici anni. Quella del Meazza sarà la sfida tra i due migliori attacchi del campionato, aspetto sottolineato anche dal Corriere di Bergamo in prima pagina: "L'Atalanta in missione a San Siro. Con l'Inter sfida tra attacchi atomici".