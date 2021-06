Corriere Fiorentino: "Viola-Gattuso, poco entusiasmo e un matrimonio mai nato"

Il Corriere Fiorentino definisce il rapporto tra Gattuso e la Fiorentina come una storia di un amore mai totalmente corrisposto. Già durante le foto di rito nel suo blitz nel capoluogo toscano, il mister non aveva mostrato un grande entusiasmo ed era stato accompagnato da dubbi che hanno portato ad una frenata improvvisa a ridosso della fine del campionato. Si palesarono le chiamate di Lazio e Juventus, mentre ieri il Tottenham ha mollato Fonseca e lo ha contattato per per andare a Londra. A Firenze lo scontro è stato tra Barone ed il calabrese con il dirigente che pensava fossero necessari solo alcuni ritocchi, tradendo le promesse fatte a Gattuso. La trattativa per Sergio Oliveira e quelle per Gonçalo Guedes e Jesus Corona hanno fatto nascere il malcontento con la Fiorentina che reputava troppi 60 milioni di euro. Il tecnico ha provato a confrontarsi con Commisso in call conference, ma ha trovato un altro muro, mentre poco dopo è arrivata la notizia dell'acquisto per 27 milioni di Nico Gonzalez: un segnale forte a una città e una tifoseria che pretendono risposte.